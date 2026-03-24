El País

Ser mujer y comunicadora en Costa Rica: 8 de cada 10 profesionales enfrenta violencia en su ejercicio laboral

Un estudio con 214 mujeres revela hostigamiento sistemático, autocensura y falta de respuesta institucional

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Por Jailine González Gómez
El 80,1% de comunicadoras en Costa Rica ha sufrido violencia, principalmente simbólica y verbal, con impacto directo en su trabajo y libertad de expresión.
El 80,1% de comunicadoras en Costa Rica ha sufrido violencia, principalmente simbólica y verbal, con impacto directo en su trabajo y libertad de expresión. (Canva stock/vm de Getty Images Signature/peshkov de Getty Images)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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