Sensibilidad y respeto por los animales: estudiantes de Santa Teresa se convierten en guardianes del mono Congo

Decenas de escolares y colegiales aprenden sobre prevención y mitigación de accidentes de estos animales, así como la importancia de respetarlos y protegerlos

Por Fernanda Matarrita Chaves

Aunque siempre los veían de lejos, fue hasta que ocurrió un acontecimiento angustiante que estudiantes y docentes de la Escuela Santa Teresa, en Cóbano, Puntarenas, le prestaron realmente atención a los monos congo, una especie que eligió los árboles de su centro educativo para vivir. Desde entonces, los escolares se preocupan y aprenden sobre estos animales.








