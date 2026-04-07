El País

Semana Santa: 40 conductores terminaron en la Fiscalía por conducir bajo los efectos del alcohol

La Policía de Tránsito envió a 40 choferes al Ministerio Público por ebriedad al volante. Más de 1.000 vehículos se quedaron sin placas.

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Por Yucsiany Salazar
Algunos conductores intentaron evadir a las autoridades cuando vieron el retén en carretera.
Algunos conductores intentaron evadir a las autoridades cuando vieron el retén en carretera el 29 de marzo. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Policía de Tránsito para LN/Foto: Policía de Tránsito para LN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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