Semana Santa: 40 conductores terminaron en la Fiscalía por conducir bajo los efectos del alcohol

(Foto: Policía de Tránsito para LN/Foto: Policía de Tránsito para LN)

Algunos conductores intentaron evadir a las autoridades cuando vieron el retén en carretera el 29 de marzo. Imagen con fines ilustrativos.

Un total de 40 conductores fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía durante la Semana Santa tras dar positivo en pruebas de alcoholemia, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Este grupo forma parte de los 69 choferes detectados con alcohol durante los operativos de la Policía de Tránsito. Los 29 restantes recibieron una multa.

El balance revela un panorama de irresponsabilidad al volante entre el 29 de marzo y el 5 de abril.

Además de las detenciones, las autoridades atendieron 1.523 accidentes, lo que equivale a un promedio de un siniestro cada 7,5 minutos.

Martín Sánchez Agüero, director de la Policía de Tránsito, lamentó que, pese a los llamados a la calma, el exceso de velocidad motivara 474 multas, siendo esta la principal causa de muerte en carretera desde 2022.

“Lamentablemente, algunas personas insisten en querer llegar a abrir los restaurantes o creen que la playa dejará de estar en su lugar si se desplazan a una velocidad prudente“, señaló el jerarca.

El despliegue policial también dejó como saldo:

1.114 vehículos sin placas por diversas infracciones.

por diversas infracciones. 228 vehículos decomisados (205 de ellos motocicletas).

(205 de ellos motocicletas). 7.371 boletas de citación confeccionadas en ocho días.

Cómo recuperar las placas y los vehículos decomisados

Según el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), para gestionar la recuperación, los conductores deben cumplir con los siguientes cinco pasos:

Cita previa: Debe gestionarse en el sitio web oficial: www.csv.go.cr

Debe gestionarse en el sitio web oficial: www.csv.go.cr Boleta de citación: Cancelar la multa que originó la retención o presentar su impugnación.

Cancelar la multa que originó la retención o presentar su impugnación. Inspección técnica vehicular: Mantener al día la revisión (DEKRA).

Mantener al día la revisión (DEKRA). Derecho de circulación: Tenerlo vigente.

Tenerlo vigente. Documentación: Presentar los papeles correspondientes del vehículo y del propietario, según la normativa vigente.

Eso sí, la institución recordó que la disponibilidad de citas depende de la actualización del sistema, por lo que aconseja verificar periódicamente la plataforma antes de realizar el trámite.