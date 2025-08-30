El País

¿Se vacunó en farmacia privada? Aparecerá inmediatamente en sistema unificado de CCSS y Salud

Quedarían en el sistema Sinovac, esto todavía no las incluye en el EDUS, pero sería el siguiente paso

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez

Si usted acudió a una farmacia privada por una vacuna contra la influenza, virus del papiloma humano (VPH), neumococo o cualquier otra, esta quedará registrada directamente y sin otro trámite en el Sistema Nacional de Vacunas (Sinovac).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VacunasVacunaciónSinovac
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.