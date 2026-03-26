El País

¿Se paga doble si trabaja en Semana Santa? Conozca lo que indica la ley

La legislación laboral obliga a pagar doble si se trabaja en Jueves o Viernes Santo. Empresas deben garantizar descanso o compensación

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Por Jailine González Gómez
Procesión del Santo Encuentro, Tierra Blanca
Trabajar en feriados de Semana Santa implica condiciones especiales. La ley define cómo se paga y cuándo aplica cada caso. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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