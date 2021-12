Según el IMN, la nubosidad será baja en la mayor parte del territorio nacional, lo que ocasionará altas temperaturas en San José, donde el termómetro podría llegar a los 24° C, mientras que en Heredia y Alajuela podría alcanzar los 28° C: asimismo, en Guanacaste se prevén temperaturas que sobrepasen los 34° C.