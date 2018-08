– LAR: Exacto, pero muchos gobiernos han dejado de lado estos grupos que por lo general ya perdieron su voz o no saben cómo ejercerla. Sí, creo que es una de las áreas en las cuales es necesario profundizar mucho más y sobre todo ante el reto que tiene el país. Nos tomó por sorpresa, aunque se viene dando desde hace unos años. Aún así, no se han tomado las medidas necesarias para estas y muchas otras cosas. Porque el impacto que esto va a tener en salud, transportes... y que no se nos olvide que todas las estadísticas reflejan que cuando llega la hora, ¿a quién le toca? ¡A las mujeres! A unas que apenas se están insertando en el mercado laboral, con hasta tres jornadas de trabajo.