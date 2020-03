"Aquí no estamos hablando de cosas menores, son vidas y familias las que se van a afectar. Aquí no se vale decir a mí no me va a tocar. A cualquiera le puede tocar. No me cansaré de decir: la responsabilidad que hemos asumido desde Gobierno en la coordinación para enfrentar esta amenaza de covid-19 no es exclusiva de nosotros.