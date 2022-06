Traer los mejores expedientes digitales del mundo no resolverá el problema de venta de citas, dice director de EDUS

El EDUS tiene varios módulos para el registro, entre otros, de medicamentos, vacunas, y consulta médica de los asegurados. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Las quejas por la venta de citas en Ebáis ante la imposibilidad para los asegurados de sacarlas digitalmente con la App del EDUS no se resolverán tan fácilmente; ni trayendo el expediente digital de Corea del Sur, Boston o Singapur, considerados entre los mejores del mundo.

Espantar a los llamados ‘gavilanes’ y permitir que el expediente clínico de un turista josefino accidentado pueda ser visto por un médico en emergencias del Hospital Tony Facio, en Limón, va más allá de la tecnología, afirma el director del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Manuel Rodríguez Arce.

[ Gavilanes hacen negocios con citas por limitaciones del EDUS ]

“Usted puede traer el sistema de Corea, Boston o Singapur, que si tiene una misma capacidad instalada pues no va a poder incrementar la oferta de servicios. Es importante seguir fortaleciendo el primer nivel (Ebáis y áreas de salud) y otros servicios; con esto, la tecnología todavía va a ser más accesible y hará más oportuno el acceso a la atención.

“La tecnología como tal no va a resolver el problema. Se requiere un conjunto de acciones. Cuando visualizamos los establecimientos de salud uno ve una Caja moderna y de avanzada en el tema digital”, afirmó Rodríguez Arce, quien asegura que el EDUS avanza en la dirección de hacer realidad los llamados ‘hospitales digitales’.

Lo hará con el Programa de Establecimientos de Salud Digitales e Inteligentes (Pesdi). El Hospital San Francisco de Asís, en Grecia (Alajuela), será el laboratorio que aspira obtener, en un año como plazo máximo, la primera certificación internacional de la HIMSS, organización internacional sin fines de lucro, que elabora este tipo de estándares.

Este es un resumen de la entrevista con Rodríguez una semana después de que La Nación volviera a publicar denuncias de asegurados quejándose por la presencia de ‘gavilanes’, o vendedores ilegales de citas de Ebáis, amparados en las limitaciones del EDUS para el trámite.

– Cuando aparecen ‘gavilanes’ vendiendo citas en comunidades alejadas, la pregunta que surge es ¿por qué pasa esto? ¿Cuáles son las vulnerabilidades del EDUS para que el servicio no llegue con la equidad y universalidad que se buscan?

– Como lo mencionaba el gerente médico (Randall Álvarez Juárez), aquí también hay un tema de oferta y demanda. Yo le puedo decir que el 100% de los establecimientos de salud del primer nivel tienen acceso a medios alternativos: el portal o la App. El tema es que cada centro establece qué porcentaje de la oferta la pone a disposición de los usuarios por otros medios.

“También es un tema nacional de brecha digital y cultura digital, de personas que no aprovechan toda la tecnología ya sea porque no tienen acceso o porque no saben. No es que se obligue a los centros de salud a tener un porcentaje de su agenda por otros medios. Ese tema se deja a criterio de cada director de área de salud quien, con base en su perfil epidemiológico y demográfico, establece cuántos cupos pone a disposición de las personas. Esto es clave”.

– El gerente dijo que aún faltaba un análisis para ver cuántas citas son presenciales o por medios alternativos. ¿Eso no debería estar listo ya?

– Esto es muy dinámico. El portal web tiene cinco años, lo mismo que la App. Tenemos de todo: áreas de salud con el 100% de su oferta por medios digitales. En otras nos dicen que no pueden poner el 100% por otros medios porque, dicen, tienen población adulta mayor que acostumbra hacer fila en las madrugadas. Es un proceso evolutivo y cultural en el que las personas sientan la confianza de usar otros medios. Pero también tenemos el reforzamiento del primer nivel de atención, para el cual la CCSS ha tomado la decisión de crear más Ebáis para fortalecer la capacidad instalada en atención primaria. Esto es un proceso integrado.

“En un escenario irreal con cupos ilimitados le podría decir que el EDUS está listo para recibir esa demanda. Pero estamos en un escenario donde tenemos que catalizar nuestra oferta versus la demanda de servicio, y cada centro tiene capacidades diferentes en función de sus condiciones. Es muy variable en función de nuestra capacidad instalada”.

Una y otra y otra vez

– Cuando usted ve estas historias en los medios, ¿lo considera dentro de lo esperado? ¿O se pregunta por qué sigue pasando cuatro años después de terminar de implementar el EDUS?

– Es un tema que, como institución, tenemos que fortalecer, definitivamente. El acceso a los servicios es una de nuestras prioridades. Pero la conjunción de varios proyectos es la que realmente nos permitirá fortalecer ese proceso. Hoy, es técnicamente factible que cualquier Ebáis ponga sus citas por medios digitales. El tema es ¿cómo está la relación de Ebáis versus la cantidad de personas adscritas a un área de salud? Por nuestro modelo de prestación de servicios y organización en regiones, es importante analizar realmente si un área específica requiere fortalecimiento. Y ahí es donde el tema del fortalecimiento del primer nivel de atención es muy importante porque nos permite tener ese detalle.

[ Editorial: Lucha por una cita médica ]

“(...) Evidentemente, este tipo de procesos siempre tienen un riesgo de que personas inescrupulosas hagan un mal uso. Es una realidad. Como institución, en la medida en que podamos fortalecer el primer nivel y continuar fortaleciendo los sistemas de información en salud incrementamos la oportunidad de atención y esto tiene que ir de la mano con estrategias país para garantizar la seguridad. Uno de los temas más delicados en esto es que la gente está muy preocupada por su información en salud. Todo este desarrollo tiene que ir de la mano con algunos procesos de identidad digital y de interoperabilidad, que es parte de la visión de que, como país, podamos compartir datos en forma segura”.

– ¿Esto va más allá del EDUS? ¿Tiene que ver con las brechas históricas del primer nivel de salud, que la pandemia también desnudó?

–Correcto. El tema de oferta y demanda va más allá de una capacidad tecnológica, y la CCSS está trabajando en eso con el reforzamiento de los Ebáis. Podemos hablar de tres líneas: primero, el tema de oferta y demanda donde el fortalecimiento del primer nivel de atención es clave. Es una realidad institucional tener Ebáis que en estos momentos atienden una cantidad mayor a la estimada. Segundo, las modalidades alternativas de atención son un tema importante y la Caja lo está viendo con su modelo de prestación de servicios de salud. Y el tercer tema es la tecnología.

[ Hasta funcionarios fallecidos ‘tienen entrada fácil’ a datos de expediente digital de CCSS ]

“No quiero evadir nuestra responsabilidad Caja, pero sí hay un tema importante de cultura y brecha digital. Hay un elemento, los trámites, donde hay que tener una visión país. ¿Por qué en la pandemia la CCSS no podía pedir el correo digital a una persona? ¿Cómo garantizo que esa persona es quien dice ser? Si nos vamos al marco normativo el único elemento es la firma digital para el ‘no repudio’, pero no tenemos en este momento un agente electrónico que permita hacer un trámite con firma digital, y pedir una cita y corroborar condición de aseguramiento y pagos.

“Ahí el tema del gobierno digital es sumamente relevante. Y para mí el tema de identidad digital es indispensable, más en entornos de salud, en donde tenemos que garantizar que la persona a la cual le estamos dando tratamiento a través de medios digitales es quien dice ser”.

– ¿Está entre los planes?

– Es una consulta que hay que hacer al Micitt (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones), pero de lo último que sabemos es que el tema de la identidad digital es uno de los proyectos prioritarios. Hace unos días se anunciaron pilotos con el celular. También se habló de poner en la cédula el chip de la firma digital.

Manuel Rodriguez Arce dirige el EDUS. Según dice, un 99% de todas las consultas que se dan en la CCSS se registran en este expediente digital. (Alejandro Gamboa Madrigal)

– ¿Es para salud y para todo?

– Para todo el país. Es clave. Cuando usted revisa modelos como el de Estonia, el tema de identidad digital es de los primeros que se resuelve. No se puede garantizar un trámite si no se garantiza la identidad. Es clave para brindar servicios de manera segura. Son contexto país pero tiene impacto en Caja. Nosotros sí hemos avanzado fuertemente. Incluso, hacemos un pre-registro por medio de la App. Hemos buscado formas de optimizar y simplificar procesos en un escenario país.

– ¿El EDUS no está acabado?

–El EDUS se implementa con un alcance específico. Nuestra visión es que esta es una base, y en el tema de tecnologías, desde el 2019 la CCSS empieza a analizar qué hace para no quedarse ahí. Con un 99% de atenciones (registradas digitalmente), el EDUS es una herramienta útil en la prestación de servicios de salud.

“Tomamos como base una mejor práctica, y desde el 2019 empezamos a hacer evaluaciones de diagnóstico para identificar el nivel de madurez en cada uno de los procesos. Nos propusimos tomar como base un estándar mundial para llevar ahí a los sistemas de la Caja. De los estudios hechos, está demostrado que entre más automatizado el servicio es más seguro para el paciente.

“El tema de los sistemas de información en salud es una constante. Hay que visualizar la medicina de precisión, la genómica, la medicina algorítmica… Tenemos más de 111 millones de atenciones registradas en salud y casi 600 millones de recetas electrónicas en diez años de EDUS. Tenemos datos para tomar decisiones en forma prospectiva, que en salud es importante para predecir riesgos”.