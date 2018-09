“El taxista estaba todo preocupado. Me decía que no debía nacer en el taxi porque estaba todo contaminado. Le preocupaban las bacterias. Yo solo me acomodé en el asiento de atrás y mi amiga Mireya recibió a Yariel”, comentó la mamá, un día después de vivir esa aventura, y mientras se repone en uno de los salones de maternidad del hospital porteño.