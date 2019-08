“Quiero agradecerle a la gente, que no puedo darle el nombre, porque son colaboradores ocultos, que no quisieron más que hacer la estadística de revisión de los diferentes hospitales y no hacer los informes, lo cual evitó que en el Ministerio de Salud desde el viernes tuviéramos las órdenes sanitarias sobre las cabezas de nosotros, eso es importantísimo, hay gente que ayuda en esa parte oculta”, dijo.