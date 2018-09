“En el caso del amparado Barrantes (recurso de amparo No. 18-013479-0007-CO), su médico tratante, al igual que muchos, se siente con temor, al punto que probablemente no conteste la audiencia conferida, pues puede ser usada en su contra. Asegura que el criterio de la Dirección Jurídica es contrario al principio de autonomía y libre prescripción médica que tiene el médico tratante. Estima que se está anteponiendo una directriz administrativa, al derecho a la salud de los pacientes, ya que no se debe utilizar como excusa el tema presupuestario”, explica la resolución de la Sala.