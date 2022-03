Román Macaya: ‘De ninguna forma la corrupción está generalizada en la CCSS’

Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, se refirió a los presuntos actos de corrupción con compras hechas durante la pandemia. (Rafael Pacheco Granados)

A pocos meses de dejar su puesto, Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) habló sobre los presuntos actos de corrupción relacionados con compras realizadas durante la pandemia. Los casos, destapados en su mayoría por la prensa, obligaron a la separación de altos funcionarios, la apertura de procedimientos administrativos contra trabajadores y proveedores y la suspensión con goce de salario del exgerente de Logística, Luis Fernando Porras y dos de sus asesores.

Millonarias adquisiciones de mascarillas quirúrgicas a una periodista española y un contador público sin experiencia en el suministro de esos productos, tapabocas encargados a chatarreras luego de procesos expeditos de contratación directa, presuntas anomalías en la contratación de vuelos para el traslado de donaciones desde China, aceptación de artículos de uso no médico y aparentes irregularidades en la contratación de vuelos ambulancia a una empresa sin permisos para dar ese tipo de servicio.

Las denuncias han provocado la apertura de investigaciones administrativas, también causas penales por parte de la Fiscalía y hasta en una comisión legislativa.

– Publicamos un amplio reportaje sobre presuntas irregularidades en la contratación de vuelos ambulancia durante la pandemia, algunos de los hallazgos fueron advertidos por la Auditoría Interna de la CCSS, pero no hubo cambios ni correcciones en el proceso ¿En vista de los hechos expuestos ha pedido usted alguna investigación especial o ha tomado alguna acción al respecto?

– La Gerencia Médica, mediante el oficio GM 3201-2022 del 3 de marzo 2022, solicitó una investigación preliminar al Área de Investigación y Seguridad Institucional. Adicionalmente, he sido informado por la Gerencia General de que, en el ámbito de sus competencias, trasladó a la Gerencia Médica la propuesta de “Modelo de Compras y Especificaciones Técnicas para Traslados Aéreos en la CCSS” para valoración y las acciones que correspondan. Asimismo, la Gerencia General solicitó un análisis sobre la contratación de traslados aéreos realizados por las unidades.

“Hay procedimientos en curso para averiguar la verdad real de lo sucedido, conforme lo exige la ley. Sin que una actuación haya sido comprobada legalmente, no se puede tener por acreditada una falta y tampoco hablar de corrupción”.

– A lo largo de la pandemia hemos visto presuntos casos de corrupción con la compra de mascarillas, batas, guantes y otros. También hemos visto casos de simulación de cirugías para justificar recetas de estupefacientes para uso de médicos y otros profesionales ¿Son esos casos síntomas de una corrupción generalizada en la entidad?

– En las situaciones de cualquier tipo donde existan procedimientos en investigación en curso o finalizados, la CCSS es y será respetuosa del ordenamiento jurídico en procura que se lleguen a determinar las responsabilidades correspondientes.

“La CCSS es una organización con miles de trabajadores en todo el país y como cualquier empresa enfrenta riesgos ante las actuaciones individuales, así como eventuales presuntos casos de corrupción sin que esto signifique, de ninguna forma, que en la Caja como entidad esté generalizada la corrupción. Esa es una afirmación que sería temeraria e incorrecta de realizar.

– Desde su análisis ¿qué se requiere en la entidad para reducir la corrupción?

– Como toda organización pública, la CCSS busca disminuir los riesgos y acabar con cualquier tipo de anomalía que pueda existir en los procesos de gestión institucional y para eso promueve continuamente la aplicación irrestricta de los marcos jurídico y normativo vigentes.

“La CCSS trabaja desde todos los niveles para asegurar la transparencia en la gestión y crear una cultura de trabajo que respete los valores de la organización y fomente los principios éticos que nos rigen. Un ejemplo del esfuerzo institucional en materia de transparencia de las compras es la implementación, desde mayo, del 2021 del Sicop (Sistema de Compras Públicas)”.

– Usted meses atrás alardeó de las capacidades de la Auditoría Interna de la CCSS y vemos que, en algunos casos, como el de los vuelos ambulancia durante la pandemia, ese órgano advirtió riesgos, no se lograron correcciones y finalmente los riesgos se materializaron ¿qué está fallando en esos casos? ¿Le falta profundizar a la Auditoría o no es respetada por las diferentes dependencias de la entidad?

– Yo creo que la Auditoría de la CCSS es una dependencia de alto nivel profesional y ético y su función es esencial en la fiscalización y el cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad, así como el ordenamiento técnico que rige las actividades que se ejecutan en toda la CCSS. Las recomendaciones o hallazgos que realiza la Auditoría son atendidas por las gerencias y unidades competentes como parte del proceso de gestión y mejora continua en la institución.

– Luego de los casos mencionados ¿considera que la pandemia fue aprovechada por algunos funcionarios y proveedores para hacer negocios?

– Hay procesos de investigación en curso por parte del Ministerio Público que será el que determine si existieron o no actos indebidos durante los procesos de contratación. La CCSS es respetuosa de esas competencias. Por formar parte del órgano decisor en procesos de investigación internos, no puedo emitir criterio sobre el particular.

– En los casos que se logran abrir procedimientos administrativos contra funcionarios por presuntas irregularidades pueden tardar meses o incluso años suspendidos con goce de salario ¿Qué efecto tiene eso sobre la credibilidad de la entidad frente a la opinión pública?

– Costa Rica es un país de derecho. La CCSS no crea las leyes, sino que las aplica y como organización respetuosa del ordenamiento jurídico nacional cada proceso se apega a la legalidad y a los derechos y deberes que le asisten a las partes. La población puede tener la seguridad que dentro de ese respeto y aplicación de la leyes, la CCSS busca determinar la verdad real de los hechos y sentar las responsabilidades que correspondan en todos los niveles.