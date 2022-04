Regla de 15 minutos por paciente ‘no está escrita en piedra’, afirma gerente médico de CCSS

“Eso queda para otra cita”, “se le acabó su tiempo”, “solo puedo ver un padecimiento por consulta”. Estas son algunas de las frases que los asegurados denuncian haber recibido por respuesta cuando acudieron a los servicios de salud en busca de una atención que no recibieron o que fue deficiente porque los médicos se ampararon en que solo tienen 15 minutos por consulta.

Se trata de una norma vigente desde el 2004, pero las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reconocen que “lamentablemente” se ha malinterpretado.

Por lo menos esa es la versión que defiende el gerente médico de la institución, Randall Álvarez, quien aseguró que se trata de un tiempo referencial, pues según él, la regla que fija en 15 minutos el tiempo estimado por paciente “no está escrita en piedra”, pues se debe seguir abordando el enfoque de brindar una atención completa a los usuarios.

“Estas normas son un marco recordatorio con el fin de brindar mayor accesibilidad a los usuarios, es un tema de cultura que tenemos que seguir abordando, el enfoque es brindar una atención integral. No hay ninguna disposición que diga que el paciente pueda ser visto únicamente por una patología, pero es algo que sí sabemos que se ha venido manejando en algunas unidades y es parte de todo ese trabajo que como institución tenemos que hacer”, manifestó Álvarez.

El funcionario insistió en que el promedio de minutos por pacientes podría ser compensado y de ahí que la norma no debería verse como un cronómetro. Así por ejemplo, mientras hay pacientes que solo llegan a que le continúen un tratamiento, lo cual puede tomar menos de cinco minutos, otros podrían requerir ser atendidos por más de 15 minutos, compensando así el tiempo esperado.

“Es un marco de referencia, no es que le tengo que dar 12 o 15 minutos exclusivos a ese paciente, sino que dentro de las horas habilitadas en el proceso de atención se pueden dar variantes que a la postre llevan a ese promedio; es un promedio, no es un tiempo fijo, no es un tiempo que si no se cumple vamos a generar acciones disciplinarias o administrativas sobre ese profesional o sobre ese equipo. Es un marco que nos permite planificar adecuadamente los cupos que le vamos a otorgar a la población”, enfatizó.

Asegurados han denunciado que cuando llegan a la consulta se les advierte que solo se puede atender un padecimiento por cita, aunque según la Caja no hay una norma que indique ese proceder. foto Alonso Tenorio (alonso tenorio)

De acuerdo con Álvarez, cuando se trata de consulta por primera vez, la norma claramente establece que equivale al doble del cupo de la consulta subsecuente, es decir a este paciente se le debería asignar una cita de 30 minutos para que el médico tenga más tiempo de poder realizar la entrevista, llenar documentos y realizar la valoración que corresponde.

“Hay experiencias a nivel mundial que validan este proceso de atención. De igual forma estamos claros en que la normas no pueden estar escritas en piedra, también son dignos sujetos de revisión según contexto, según la carga de enfermedad, según el cambio en el modelo de atención; hay especialistas donde la norma habilita que se pueda atender a un paciente por hora”, agregó.

El médico añadió que son conscientes de la necesidad de habilitar mayores espacios y disminuir las brechas de Ebáis por sector, plan que ya fue aprobado por la Junta Directiva y con el que pretenden dar mayor apertura y contar con más citas para los usuarios.

En tanto, en un comunicado enviado la semana anterior, el gerente general de la CCSS, Roberto Cervantes, dijo que la medida (de atender cinco pacientes por hora) se alínea con el objetivo que siempre han procurado de “democratizar el acceso al sistema de salud al tiempo que procura dignificar el trabajo de los trabajadores de la salud y la atención de los pacientes.”

La entidad sostiene que este parámetro se ajusta a estándares internacionales, pues no afecta la atención de la salud para el paciente ni aumenta la carga de trabajo y estrés para los médicos.

Según la Caja, en países de mayor desarrollo el promedio de atención primaria está entre 12 y 15 minutos. En casos donde la consulta es de control y se requiere el reporte de exámenes y la emisión de receta el promedio es de ocho minutos, mientras que las consultas más complejas pueden tener un estimado de 17 minutos.

La discusión sobre ese tema, surgió luego de que a inicios de año, se dieran a conocer los requisitos establecidos en los nuevos carteles para la tercerización de los servicios en unos 138 Ebáis, donde se indicaba que se debía pasar de 15 a 12 minutos por consulta.

Ese ajuste provocó la reacción del Colegio de Médicos, las cooperativas que prestan servicios de salud y los sindicatos de profesionales de estas áreas, quienes calificaron la intención como de definir la medicina como una “maquila”, pues afirman que esto impactaría directamente la calidad de la atención.

Sobre ese tema, el Rándall Álvarez dijo que actualmente ni la Gerencia Médica, ni la Gerencia General ni la Junta Directiva han pedido que se haga un cambio en cuanto a la normativa vigente desde el 2004.

Tecnología debe ser aliada y no traba

A criterio del gerente médico y contrario a lo que sucedió a una paciente en la clínica de Tibás, donde el sistema informático “pegado” la hizo perder gran parte del tiempo de la consulta”, el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) debe ser visto como un aliado para agilizar la atención y facilitar que el médico tenga más tiempo para la valoración física.

“Hay procesos que al trasladarlo a automatizado nos permite una mayor oportunidad de atención directa al usuario gracias a esos sistemas, por ejemplo el tema de las recetas ¿cuánto duraba el médico en hacer la receta y las copias, además la búsqueda de exámenes y antecedentes ya no debe implicar mayor demora porque se han venido integrando (...) Hay un tema de formularios sobre el cual se está trabajando en simplificar, todavía hay camino por recorrer, sin embargo, es parte de los trabajos que seguimos desarrollando”, explicó.

Según los datos de la Caja, en Costa Rica las consultas más frecuentes ocurren por diarreas y gripes, lo cual se consideran de trámite más rápido y el segundo componente de consulta frecuente es el de control de pacientes con enfermedades crónicas, las cuales “son de trámite”.