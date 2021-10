‘Recibí certificado de vacunación de otro’, reclama vecina de Alajuela

La alegría con la que Raquel Gólcher Beirute recibió el correo del Ministerio de Salud con su certificado de vacunación contra la covid, le duró muy poco. Tenía más de un mes de esperar el documento. Al abrir el mensaje, su sorpresa fue mayúscula al descubrir que le enviaron el certificado de otra persona.

“Yo estaba muy ilusionada pero me llevé una sorpresa: era el certificado de un señor, con todos sus datos confidenciales que no son los míos. Al igual que tengo los datos de esa persona, no sé quién tiene mis datos y mi certificado. De manera paralela, me meto a mi usuario al Ministerio de Salud, sale mi nombre y mi número de cédula, pero con información totalmente diferente a la mía.

“Sale que mi vacunación se hizo en fechas diferentes a la que me vacuné, y con una dosis de Moderna. Yo tengo dos dosis de Pfizer. Tengo entonces un certificado con información de un señor que no soy yo, y por el otro lado el usuario digital que tiene mi información tiene información incorrecta. Es preocupante porque no sé quién tiene mi información confidencial y qué podría hacer esa persona con ella”, relató a La Nación esta vecina de Alajuela, quien viajó a Estados Unidos por sus dos vacunas.

Como muchas otras personas, Gólcher expuso en sus redes sociales la situación que enfrentaba, con un tono de frustración porque, dijo, no hay a quién consultar o reclamar. Este diario conversó posteriormente con ella pues es uno de los casos más delicados de los muchos que ha trascendido por esos medios.

Las filas por el certificado de vacunación contra la covid-19 en las afueras de la sede central del Ministerio de Salud, en San José, son cosa de todos los días desde que se anunció que el documento será un requisito para ingresar a comercios. También decenas de personas lo necesitan para salir del país. (Alber Marín)

Las quejas se han disparado a la misma velocidad con que creció la demanda de estos documentos, luego de que el Gobierno anunciara, el 13 de octubre, que el certificado de vacunación contra la covid-19 será exigido para ingresar a comercios en el área de recreación y ocio, a partir del 1.° de diciembre.

Quienes han solicitado este documento reclaman, principalmente, la imposibilidad para muchos de avanzar con el trámite desde la plataforma del Ministerio de Salud. También, se quejan por no recibir un correo que confirme que su solicitud está en trámite.

O, como en el caso de un vecino de Turrialba, que aparece con su esquema completo en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), de la Caja, pero no existe en las bases de datos del Ministerio de Salud. En la oficina de Turrialba, le contaron que había mucha gente en su misma situación, incluidos empleados de Salud, y le recomendaron viajar a San José porque ahí no le podían resolver su caso.

El Gobierno ha reconocido que la plataforma del Ministerio de Salud no tuvo capacidad de responder al crecimiento de la demanda, que pasó de un promedio diario de 1.000 solicitudes, a 30.000.

Jorge Mora Flores, director de Gobernanza Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), admitió que no hay suficiente presupuesto para ampliar la capacidad de respuesta de correos y emisión de documentos. Ante esa situación, las personas han tenido que acudir, presencialmente, a las oficinas del Ministerio de Salud en todo el país, principalmente a la sede, en San José.

Tanto Salud como el Micitt, han dicho que las personas con urgencia de salir del país por motivos como problemas de salud o muerte de un familiar, se les recomienda acudir presencialmente para recibir orientación sobre su trámite. Los otros casos no urgentes deben esperar.

“En primera instancia, vale aclarar que el trabajo de nuestras áreas rectoras de salud en este proceso es de orientación al usuario y seguimiento a los trámites, sin embargo, permanece vigente el mecanismo establecido para la solicitud de certificado.

“Las personas que han ingresado al sitio https://usuarios.ministeriodesalud.go.cr/ y recuperando su PIN pudieron obtener su certificado de vacunación contra la covid-19, es porque forman parte de los envíos ya realizados y probablemente el correo enviado por el Ministerio rebotó o cayó en spam”, explicó la oficina de prensa de Salud.

“Quienes al recuperar su PIN no les muestra la información de las vacunas recibidas es porque aún no se ha confeccionado su certificado de vacunación, dado que el Ministerio no ha recibido la información completa de dicha inmunización. Por lo tanto, se hace necesario que el interesado realice la solicitud en el siguiente link:

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/certificado-de-vacunacion-covid-19?fbclid=IwAR3_cLu8cHzF41vM8Wt2DT1fEb2q747DPEEGOI6JDuqgIXJBIttgo7B3hAk

Salud recalcó que se trabaja en el mecanismo para facilitar una autogestión de los certificados de vacunación, antes de la fecha anunciada originalmente, que es el 8 de noviembre.

Además, negó que los sistemas de información de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no se comuniquen: “sí tienen una interconexión y se utilizan los datos incluidos para la elaboración y emisión de los certificados de vacunación”.