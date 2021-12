Psicólogos emplazan a dueño de Facebook a tomar en serio impacto en salud mental de niños que usan redes sociales

Un grupo de psicólogos de todos los continentes enviaron una carta al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, con el fin de que se realicen estudios más serios relacionados con el impacto de las plataformas de Meta/Facebook (donde se incluyen también WhatsApp e Instagram) en la salud mental de niños y adolescentes, pues consideran que una investigación realizada recientemente dentro de la compañía en relación a este tema, se llevó a cabo a puerta cerrada y sin supervisión independiente.

“Solo tenemos una imagen fragmentada de los estudios que se están realizando en sus empresas. No creemos que las metodologías que se han visibilizado hasta ahora cumplan con altos estándares científicos, los requeridos para investigar responsablemente la salud mental de niños, niñas y adolescentes”, indica la misiva coordinada por el Oxford Internet Institute y firmada por profesionales de Reino Unido, Sudáfrica, Hong Kong, Estados Unidos, Australia, entre otros, y donde también destaca un catedrático costarricense.

Se trata de Rolando Pérez Sánchez, profesor de la Universidad de Costa Rica y doctor en psicología, quien dijo a La Nación que en su caso, desde hace varios años viene trabajando en conjunto con la red Kids Online Latinoamérica, en el estudio de las oportunidades y riesgos del uso de Internet en niños y adolescentes, por lo que la carta se alínea con la labor que desempeñan y lo que procura es que Facebook permita y promueva la participación de equipos de investigación internacional independientes en el estudio de los efectos, ya sean beneficiosos, de riesgo o dañinos en el uso de sus plataformas.

“Precisamente el hecho de que la carta pretende ser una iniciativa global, busca además de que se consideren las perspectivas y experiencias de diferentes partes del planeta, a sabiendas de que el conocimiento sobre el tema debe considerar la diversidad de particularidades culturales y regionales”, explicó Pérez a este diario.

El escrito, que se hará público este lunes a nivel global, añade que los expertos no consideran que las metodologías visibilizadas hasta ahora cumplan “con altos estándares científicos”, ni los requisitos para investigar responsablemente la salud mental en los menores de edad.

“Aunque nada en las filtraciones sugiere que las redes sociales sean causa de suicidio, autolesiones o enfermedades mentales, estos son temas serios que merecen de investigaciones igual de serias. Este trabajo que Meta lleva adelante, así como las herramientas que está utilizando, no deberían de desarrollarse sin una supervisión independiente (....) Usted y su compañía tienen la obligación ética y moral de alinear la investigación interna sobre niños, niñas y adolescentes con los estándares de calidad acordados por la comunidad científica, a la hora de generar evidencia empírica en las ciencias de la salud mental”, sostiene el documento.

En setiembre anterior, Facebook tuvo que dar marcha atrás a la intención de lanzar una versión para menores de 13 años de su aplicación Instagram, luego de ser ampliamente cuestionada en medio de la preocupación sobre los posibles efectos dañinos de la plataforma en la salud mental de los más jóvenes. La decisión se dio tras una serie de artículos de The Wall Street Journal que revelaban los resultados de una investigación interna de Facebook, en la que se destaca que la empresa es consciente del daño que Instagram puede causar a la salud mental de las adolescentes.

Zuckerberg dijo al Congreso de Estados Unidos que usar aplicaciones sociales para conectar con otras personas puede tener beneficios positivos para la salud mental. (JOSH EDELSON/AFP)

Posteriormente, se anunció que varios estados en Estados Unidos abrieron una investigación conjunta sobre la aplicación de imágenes de Instagram y su impacto en los niños. Mientras tanto, la defensa de Facebook Inc. ha sido tildar la investigación de cherry-picking, o selección antojadiza de datos para corroborar informaciones que ellos quieren difundir. Pero no niegan que los datos revelados sean reales, aunque aducen que la información no está del todo completa.

“En lugar de producir conocimientos científicos confiables, este trabajo, de forma algo predecible, ha sido recibido con un escepticismo intenso por parte de los científicos y una alarma generalizada por parte de legisladores, periodistas, padres y los propios niños, niñas y adolescentes”, añade la carta firmada por los expertos en salud mental.

Finalmente, los psicólogos emplazaron a Zuckerberg comprometerse con tres acciones concretas para generar confianza global en su compañía:

Comprometerse con los estándares de referencia en la investigación de la salud mental de niños, niñas y adolescentes.

Contribuir a la investigación independiente sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo.

Con información de Grupo de Diarios de América. Colaboró el periodista Juan Fernando Lara.