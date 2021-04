Inicialmente, la oficina de prensa de la CCSS no concedió la entrevista bajo el alegato de que el tema es del “ámbito central y no al nivel regional”, sin saber de antemano cuáles preguntas se le iban a hacer. Posteriormente y ante la insistencia de este medio, accedió a tramitar unas preguntas por correo electrónico, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.