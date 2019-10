–En su momento, tuvimos conocimiento de la situación acaecida en el Calderón Guardia el 3 de marzo del 2016, publicada en el periódico La Teja, y que afectó a varios pacientes; entre ellos los mencionados en ese reportaje, que eran los más graves. El hígado que le tocaba a las personas más graves del país, correctamente inscritas en la única lista de espera activa y oficial en ese momento, le fue asignado a una persona que no estaba en lista de espera. Estos cirujanos comunicaron un estado de gravedad que no tenía esa paciente y que no era la realidad clínica de esa paciente, mediante la utilización de información falsa por parte de los cirujanos del Calderón que realizan trasplante de hígado.