Podcast ‘Reporteras de covid’: Hay quienes creen que los muertos son inventos de la prensa

Podcast Reporteras

Las muertes por covid-19 superan las 7.000 en Costa Rica. En las estadísticas está el fallecimiento de Jairo Navarro Cortés.

Sin embargo, para una persona, que se identifica en Facebook como Crist Mrr, la historia que publicamos sobre las dificultades económicas que enfrentan la viuda y el hijo de Navarro, es un invento de la prensa “para seguir justificando los encierros a la población en contra de las libertades públicas”.

Su comentario lo dejó en la página de Facebook de La Nación, el domingo 24 de octubre, cuando publicamos en esa red social el relato de la joven viuda, Lucía Marín Loría.

Choca tanta falta de respeto y empatía hacia el dolor de los otros. Sobre todo, en el contexto de esta pandemia. El comentario de esa persona no es el primero en esa línea que me he topado cada vez que escribo el drama humano que enfrentan los supervivientes de las víctimas mortales.

En el transcurso de estos 20 meses de pandemia, he escrito más de una veintena de relatos. Los primeros, vinculados con el difícil trance de despedir a los muertos con los nuevos protocolos para reconocer y disponer de los cuerpos de los enfermos. Luego, las historias de quienes han vivido la enfermedad y sobreviven con las secuelas.

Me ha tocado escuchar el llanto al otro lado de la línea telefónica de hijos, padres, madres, hermanos, parejas. Por eso, lo confieso, me enoja mucho cuando aparecen esos comentarios tan tóxicos en las redes sociales, con una capacidad de imaginación que sobrepasa cualquier límite, donde se atreven a insinuar manipulaciones, inventos e historias de conspiración.

Estos dramas personales y colectivos son reales. Y viviremos con ellos muchos muchos años más.