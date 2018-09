“Yo no quería decirle a mi mamá porque eran más de tres días que se me había atrasado el periodo. En el momento en que la prueba salió positiva me sentí en parte feliz, y en parte mal. Sentí que iba a traer problemas para mi mamá, sobre todo económicos, y uno nunca está psicológicamente preparado para tener un bebé”, contó la futura madre.