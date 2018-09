“Ahora resulta que me mandan una doctora y me dice que viene a negociar a ver si me voy para la casa, yo le dije que la salud no se negocia, yo necesito esta operación, si me voy para la casa van a pasar dos años otra vez y no me llaman para operarme (...) me salen con que no tienen personal, que no me podían ofrecer sabanas, alimentación, ese tipo de cosas. Yo pago un seguro y como cualquier asegurado el Estado tiene el deber de atenderme”, dijo.