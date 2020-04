"Hemos hecho caso de lo que nos ha dicho la OMS, que ha trabajado con un equipo especializado, para ver cuáles son las pruebas más útiles y que dan un grado de certeza de resultados confiables. Todavía la OMS no ha recomendado pruebas rápidas, no detectan el virus, sino que usan otras teçnicas que no permiten una confiabilidad tan alta.