El presidente de la CNE hizo un llamado a aplicar con mayor rigurosidad las medidas de prevención, entre ellas el lavado de manos, protocolo estornudo, uso de mascarillas en los lugares donde compartimos con personas que no son de nuestra burbuja, mantener el distanciamiento, no tocarse la cara sin antes lavarse las manos, no asistir ni mucho menos organizaar actividades sociales y no romper las burbjujas.