“Todos queremos estar en el escenario precovid-19 y ese escenario no existe hoy y debemos actuar en un un escenario diferente para abrir de forma escalonada otras actividades, pero debemos ser cautelosos porque hay países que pensaron que podían retomar todo con normalidad y se les fue de las manos. No es como que abrí una llave y ahor ala quiero cerrar pero no puedo porque el agua sigue saliendo”, ejemplificó.