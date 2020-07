“Quiero referirme al tema de la desinfección contra el covid-19 en espacios públicos. Hemos visto ejemplos en otros países y acá de fumigaciones en vías públicas, recordemos que el SARS-CoV-2 no persiste en la vía aérea por mucho tiempo. En la vía pública no existe ninguna justificación, se ha visto que el hecho de usar ese tipo de nebulizaciones puede provocar irritaciones en ojos y piel (...) No hay recomendación, por parte de la Organización Mundial de la Salud, de hacer ese tipo de rociamiento con desinfectantes en vía pública”, dijo el jerarca.