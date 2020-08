“No veamos los fallecimientos como cifras, son historias, son personas que estuvieron viendo estas conferencias hace tres o cuatro meses cuando empezó esto y que a hoy no están. Es un lado humano muy directo, muy fuerte, todo esto duele, duele mucho al país, sabemos que la situación en mortalidad no ha estado tan severa, pero no podemos tampoco disminuir esto que está ocurriendo”, manifestó el jerarca.