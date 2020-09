En ese sentido, lo que reconoció es que la cifra hace pensar que el eventual colapso de servicios de salud no se dé la próxima semana, como habían proyectado la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la propia CCSS. No obstante, eso no anula el riesgo, sobre todo, se se considera que nunca será suficiente (la habilitación de espacios) si existe un “comportamiento erróneo de la población”.