“Sé que son cosas que no están fuera del alcance, son cosas que nos van a ayudar mucho a que en esta fase de apertura y desde ya. Son medidas que esperamos que la gente ya la esté aplicando, estamos recordándolas hoy porque vamos a entrar justamente en ese período de mayor apertura. Aquí, de verdad, que todos tenemos una cuota importantísima para ayudar a que los servicios de salud no vayan a colapsar, no vaya a haber saturación”, expresó.