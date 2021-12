¿Necesita ayuda para sobrellevar el dolor en Navidad luego de perder a un ser querido?

La muerte de un ser querido, por cualquier circunstancia resulta particularmente difícil de sobrellevar durante fechas como la Navidad y el Año Nuevo. Los espacios vacíos que dejaron son punzadas en el corazón de muchos, no importa cuánto tiempo haya pasado desde ese adiós definitivo. Los psicoterapeutas le llaman ‘Navidad en azul’ porque estos días no tiene la misma intensidad de la fiesta cubierta de rojo que la familia disfrutaba antes de que la muerte tocara su puerta.

Conocedores de las emociones que afloran en estas semanas, los psicoterapeutas del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), realizarán un conversatorio de dos horas, vía zoom, el viernes 17 de diciembre, de 9 a. m. a 11 a. m., informó el jefe de Psicología, Javier Rojas.

Está especialmente dirigido a quienes han perdido recientemente a un ser querido por cualquier causa, incluida la covid-19. Las psicólogas Carolina González y Melissa Vargas dirigirán la terapia, informó Rojas. El enlace para conectarse a zoom ese día es el siguiente: 842 6326 0664. Será una actividad gratuita, de entrada libre y sin necesidad de ningún registro previo.

La muerte de seres muy significativos en la vida de una persona convierten a épocas como la Navidad o el fin de año en momentos repletos de emociones encontradas.

“Invitamos a celebrar esta Navidad mediante un conversatorio terapéutico para reflexionar acerca de esta Navidad en azul, una época en la que el reciente fallecimiento de una persona cercana hace que no sea tan intensa ni luminosa. Pero eso no quiere decir que no se celebre en un espacio familiar.

“Durante estos días, no hay duda de que los grupos familiares que vivieron la pandemia y sufrieron la muerte de un ser querido, sufrirán por esa silla vacía, que alguna veces hace que respiremos diferente y tengamos recuerdos y añoranzas hacia esas personas”, comentó Rojas.

La actividad está organizada para hacer recordatorios y rituales con los asistentes por medio de los cuales, de alguna forma, se valida la vivencia que cada uno tuvo con la persona querida, que ya no está.

Hasta este 3 de diciembre, en Costa Rica habían fallecido 7.312 personas por causas relacionadas con la covid-19, según datos del Ministerio de Salud.