"¿Quién me dijo que estaba desahuciado? El médico no me lo ha indicado. Me lo han dicho los especialistas en diálisis peritoneal. Mi papá solo me dice que lo deje morir en la casa. Cuando me recomiendan internarlo para ponerle sueros que le suban la presión, papi me dice que no, y yo le complazco sus deseos.