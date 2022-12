Médicos amputan piernas de joven tras infección por comer sobras en EE. UU.

Puede que en algún momento de su vida haya ingerido comida recalentada, normalmente las sobras de comida van directamente al refrigerador, esperando ser consumidas en los días siguientes. Pues bien, algo similar fue lo que hizo un joven en Estados Unidos a quien tuvieron que amputarle las piernas por comer macarrones recalentados.

El caso se hizo popular gracias al Youtuber Chubbyemu, un toxicólogo que realmente se llama Bernard Hsu y que contó cómo un chico de 19 años perdió sus extremidades inferiores y algunas partes de los dedos de sus manos después de comer pollo y tallarines chinos que llevó desde un restaurante a su casa el día anterior.

Según el expediente del caso, publicado el 11 de marzo del 2021 en el portal científico estadounidense The New England Journal of Medicine, el paciente informó varios episodios de vómitos junto con dolor de estómago y náuseas que empezaron después de comer las sobras del día anterior.

Por otro lado, mientras estuvo internado en la clínica, comenzó a desarrollar otro tipo de síntomas, tales como debilidad, malestar general, visión borrosa, rigidez en el cuello, dolor en el pecho, dificultad para respirar y dolor de cabeza. Pero eso no fue lo más alarmante. Cinco horas después de su ingreso, su piel comenzó a tornarse morada, razón por la cual fue trasladado inmediatamente a una instalación de segundo nivel: el Hospital General de Massachusetts.

El diagnóstico que le dieron en un primer momento refería a un caso de Púrpura fulminante meningocócica, la cual, según la revista de medicina Medi Graphic de la Universidad Nacional Autónoma de México, es una enfermedad causada por una infección sistémica por meningococo o enfermedad invasiva por estreptococo (es decir, una infección bacteriana). Fue entonces cuando lo trataron por insuficiencia orgánica, manchas y una erupción progresiva en su piel.

Las manchas púrpuras se extendieron sobre su cuerpo, causando necrosis en sus brazos y piernas. Confundidos, los médicos encargados decidieron hacer más pruebas, ya que el joven no estaba respondiendo al tratamiento.

Neisseria Meningitidis: una bacteria ‘normal’ Copiado!

Al final el joven fue diagnosticado con Neisseria Meningitidis, una bacteria que, según el estudio clínico publicado en The New England Journal of Medicine, tienen en la nariz alrededor del 10% de los jóvenes y adultos en el mundo.

Solo alrededor de 1 de cada 10.000 personas que portan la bacteria se enfermaran, lo que se traduce en aproximadamente 1 en un millón de personas en la población general. Y en este caso, el joven fue precisamente ese uno en un millón. Lamentablemente el desarrollo de esta infección bacteriana provocó la amputación de sus dos piernas desde la parte de abajo de la rodilla y algunas falanges de los 10 dedos de sus manos.

