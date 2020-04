“Yo soy de Atenas y toda mi vida, desde muy niño yo tomé la decisión de ser médico y nunca quise estudiar nada más que no fuera medicina. Me enfoqué al 100% en serlo y nunca lo dudé, casi que dije que si no estudiaba medicina no estudiaba otra cosa. Desde que entré a la universidad todavía me gustó más y me apasionó aún más”, relató el Dr. Blanco.