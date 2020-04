“Es complicado porque no sabemos o no conocemos bien al enemigo, es silencioso, no sabemos cómo atacar. Las bacterias responden a antibióticos, para combatir la influenza está la vacuna y los antivirales, pero en este caso no hay nada, solo damos soporte respiratorio al que lo necesite, entonces es frustrante no poder hacer más por el paciente. Hay angustia porque no sabemos cómo terminará esto, la gente pregunta y son respuestas que no se tienen”, finalizó.