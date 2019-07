“Si hubiera sido personal, me hubieran dicho que yo tenía derecho a audiencia, pero la abogada que me tenía que notificar, no lo hizo. No me dieron el derecho a audiencia. Después, se la llevaron adonde está ahora, que es donde los tíos paternos, y lo hicieron sin estudio previo. Esas personas tienen un historial de castigos físicos y violencia contra menores. Hasta ahora se dieron cuenta de esto y cambiaron la situación”, comentó la madre a La Nación a finales de junio.