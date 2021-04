– Ha sido muy difícil. Esta población nos dice ‘Yo vivo sola, no salgo con nadie, no como con nadie’. Nos limita el poder tener acceso a información verídica de las personas que son potenciales casos y que andan transmitiendo. Esto está siendo muy crítico, y por eso se ve que no para y no para. Todo es un reto para el sistema porque no tenemos acceso ni siquiera a información confiable de la gente.