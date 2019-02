"Hoy, conforme ha ido avanzando la normativa no solo institucionalmente sino a nivel país, nos permite tener comités de riesgo, unidades de riesgo, dirección de inversiones... toda una gestión para la toma de decisiones que ha ido teniendo una mejor gestión del portafolio. Esto no implica que todos estos elementos no sean susceptibles de mejora. No, no se está minimizando. Una cosa es el procedimiento y otra el resultado. Usted puede tener las mejores prácticas que es literalmente imposible preveer qué es lo que puede pasar con una inversión”.