“He visto abusos, no solo de la parte patronal, también de la parte trabajadora, una persona que está enferma, que la Caja determina que es una persona que tiene que someterse a una pensión, no sería válido que quiera o no quiera, es que si está enferma no puede darle a su patrono toda la diligencia para cumplir con el trabajo, por ende el Estado llega y lo pensiona, pero tiene que ser bajo un régimen objetivo y médico”, afirmó.