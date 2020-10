“Hubo una curva de aprendizaje, tanto de los pacientes como del profesional, porque la gente no estaba acostumbrada a hacer consultas telefónicas. En un principio, no fue fácil. Ahora, por ejemplo, tengo una ingeniera industrial dedicada a revisar y analizar todo el proceso de teletrabajo porque nos dijeron ‘hagan teletrabajo’ pero no había una estructura. Ya todo esto se hizo”, recapituló Balmaceda.