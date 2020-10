“Tenemos que mantener la distancia física para poder disminuir, obviamente junto con la mascarilla y demás medidas el riesgo, la transmisión del virus a nuestros adultos mayores, pero que eso no signifique un distanciamiento emocional. La parte emocional resulta muy importante y no queremos que los adultos mayores estén deprimidos, angustiados sin saber de sus familias y sintiéndose que, más bien, han sido abandonados por el grupo que debería darle protección para todos sus necesidades. Entonces, por lo tanto, no confundamos la distanciamiento físico, con el distanciamiento emocional porque realmente eso no es bueno para adultos mayores y tenemos realmente que estar pendientes para apoyarlos en los momentos en que lo necesitan”, dijo Bolaños.