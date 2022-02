Hospital de Niños pide suspender uso de fórmula infantil en polvo Elecare

El Hospital Nacional de Niños hizo un llamado a los padres y madres de pacientes que consumen la fórmula infantil en polvo Elecare para que suspendan su uso, luego de que el Ministerio de Salud emitiera una alerta sanitaria sobre este producto.

El centro médico también pidió vigilar posibles reacciones a este producto en los menores, ante la sospecha de la presencia en esa fórmula de bacterias Cronobacter sakazakii y Salmonella Newport, luego de que se detectaron cuatro casos en Estados Unidos.

Según la institución, la empresa Abbott Nutrition, fabricante de la fórmula, informó a las autoridades hospitalarias de que realizará un retiro voluntario preventivo de 10.227 latas, pues en las muestras realizadas no se ha evidenciado o documentado la presencia de este tipo de bacterias.

“El centro pediátrico está explorando opciones de fórmulas de otras marcas, que cumplen con criterios similares y puedan ser utilizadas por los pacientes, mientras se realizan las investigaciones correspondientes a esta situación. En los próximos días estaremos comunicando cuál será la opción para sustituir esta fórmula”, afirmó Carlos Jiménez, director general interino del centro médico.

El hospital aclaró que esta situación no afecta a las fórmulas Similac, que son fabricadas por la misma empresa, ya que se producen en otra planta.

aa Esta es la presentación de la fórmula Elecare. (Cortesía CCSS)

Recomendaciones

Los padres y madres de los menores que reciben esta fórmula deben seguir las siguientes recomendaciones del centro hospitalario:

Si tiene una lata abierta del producto y ya le haya dado al menor sin que haya presentado síntomas, es muy poco probable que vaya a tenerlos después de un período de entre 72 y 96 horas. Sin embargo, se recomienda suspender el uso de la fórmula inmediatamente.

Siempre se debe vigilar a los bebés por cualquier síntoma que presenten. En caso de que el niño tenga alguna molestia, lo mejor será llevarlo al pediatra para su valoración.

Si el menor no tiene ningún síntoma, no es necesario que lo lleve al centro médico ni deben realizarse los exámenes para determinar la presencia de ambas bacterias si no hay síntomas.

Por el contrario, si el menor registra más de tres vómitos en una hora y si pasa seis horas sin orinar son signos de alerta. Otros síntomas son dolor de estómago, irritabilidad (el bebé llora mucho), heces sanguinolentas y fiebre. Además, el bebé puede presentar color amarillo en la piel y en el blanco de los ojos, así como alteración de la temperatura y movimientos anormales.

Devolución

En caso de que los padres de los pacientes requieran realizar una devolución del producto, el director del hospital, Carlos Jiménez, detalló que “en el transcurso de la próxima semana se les informará adónde deben presentarse a entregarlas.

En el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones (CNCI) se atenderán las consultas de los padres cuyos menores presenten síntomas. Puede hacerlo mediante la línea gratuita 800-4686-9422 (800-INTOXICA), disponible las 24 horas del día durante los siete días de la semana.

Adicionalmente, la empresa Abbott puso a disposición la línea telefónica 0-800-800 2020 y el correo electrónico: nutreconcienciacr@abbott.com para atender consultas en torno al tema.