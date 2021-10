Hospital de Niños continúa con problemas para consultar radiografías y tomografías de pacientes

Hospital de Niños Los problemas del centro médico pediátrico con las imágenes médicas trascendieron en julio pasado, pero venían desde marzo. Supuestamente, se habían solucionado. (Alejandro Gamboa Madrigal)

El 4 de agosto anterior, el Hospital Nacional de Niños informó de la recuperación de miles de radiografías y tomografías de sus pacientes extraviadas por fallas en un disco duro. Sin embargo, un correo electrónico del jefe de Neurocirugía de ese centro médico reveló que los problemas persisten y generan atrasos en la atención y diagnóstico de los menores.

“Se sale a la prensa a decir que la situación de imágenes (médicas) ya se resolvió, lo cual a todas luces no es cierto y nos exponen a los médicos que damos consulta a la inconformidad de los padres, quienes reclaman por qué no están las imágenes de sus hijos y por qué se tiene que someter (al paciente) a más radiación si el problema ya está resuelto”, cuestionó Juan Luis Segura Valverde, jefe de Neurocirugía, en un correo enviado este jueves 30 de setiembre a Olga Arguedas, directora del Hospital y a otras jefaturas.

“Estoy seguro que alguien dirá: ‘si se solicitan las imágenes a fulano o sutana, se las bajan’, pero por Dios, aparte de que dicho proceso puede durar horas, en medio de la consulta, esta solución no es viable. Por seis meses he recibido la promesa de que “en dos semanas está resuelto” y no ha sido así. Agradecería que alguien brinde las respuestas o explicaciones a esta situación, y que vean esta nota como una súplica desesperada”, agregó Segura en su mensaje.

La Nación tiene copia de ese correo y verificó su autenticidad con el neurocirujano.

“Sí, ese correo yo lo envié quejándome de esos aspectos, los cuales han sido resueltos parcialmente. En este momento no tenemos acceso a todos los estudios antiguos de los pacientes, hay algunos que sí y otros que no”, declaró el especialista ante una consulta de este diario.

La queja se dio luego de atender a dos pacientes en consulta externa y tener que desplazarse hasta el Servicio de Radiología para abrir las imágenes realizadas a los niños, completar ese proceso le tomó una hora y 15 minutos.

“Para redondear el asunto, para los dos pacientes había estudios antiguos para comparar con los estudios actuales, lo cual no fue posible porque no estaban disponibles”, reclamó Segura.

Frente a la queja, la directora del Hospital de Niños rechazó que se haya dicho una mentira al afirmar, el 4 de agosto, que el 100% de las imágenes médicas se recuperaron y estaban disponibles.

“Hay dos elementos, un elemento es la recuperación de las imágenes, las imágenes ya están recuperadas en el 100%. El segundo elemento es la puesta de esas imágenes a disposición de lo que los informáticos llaman el ambiente de producción, eso quiere decir que se puedan revisar fácilmente, con un clic en su computadora, en eso estamos como a un 80%”, aseveró Olga Arguedas.

Los inconvenientes para consultar los exámenes, fundamentales para diagnosticar y tomar decisiones sobre el tratamiento de los pacientes, surgieron en marzo, cuando un desperfecto en los sistemas de almacenaje impidió revisar la totalidad de exámenes hechos antes de ese mes.

“Lo que nosotros comunicamos es que las imágenes ya están recuperadas y eso es cierto, todas las tenemos recuperadas y pueden visualizarse, algunas de forma inmediata y otras las tenemos que buscar imagen por imagen para que el especialista las pueda ver, no se mintió en lo absoluto”, insistió Arguedas.

Los desperfectos en el almacenaje de radiografías y tomografías son especialmente graves, pues desde el 2015 la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) advirtió de riesgos informáticos; el segundo aviso fue en setiembre de 2020.

La primera alerta de los auditores llegó el 18 de julio de 2015 por medio del informe ATIC-133-2015. La segunda ingresó el 18 de setiembre del 2020 a través del reporte ATIC-091-2020, es decir, seis meses antes de que se perdieran las imágenes.

“(...) Preocupa a este Órgano Fiscalizador la persistencia de debilidades asociadas a este tópico, por cuanto este fue evidenciado desde hace más de 5 años, comprometiendo el funcionamiento adecuado del Sistema de Control Interno de ese hospital”, señaló la Auditoría en su último reporte.

Según la directora del Hospital de Niños, realizan una investigación preliminar para determinar si los funcionarios a cargo del Centro de Gestión Informática cometieron faltas al poner en riesgo información clave para los pacientes.

Otra advertencia

El 26 de agosto, Olger Sánchez, auditor interno de la CCSS, envió a la Dirección Médica del Hospital de Niños un oficio de advertencia en el que solicitó tomar medidas correctivas y garantizar el acceso a las imágenes médicas.

“(...) Se hace necesario establecer y documentar los procedimientos de pruebas y protocolos necesarios para garantizar que la operación y funcionamiento del sistema de imágenes que presentó la falla esté a disposición de los profesionales en salud con la calidad y seguridad requerida, máxime al considerar que se trata de la salud de personas menores de edad”, dijo Sánchez.

“El evento presentado en ese hospital ha comprometido la continuidad de los servicios en su funcionamiento ordinario”, añadió el auditor.

Sobre este aspecto, Arguedas aseguró que realizaron respaldo de las radiografías y tomografías en servidores del centro médico y también están haciendo copias de seguridad en los centros de datos y almacenamientos de la Caja.