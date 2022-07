‘Hackeo’ a CCSS impide a trabajador independiente asegurarse; futuros contratos dependen del trámite

Daniel Martínez Morúa se lanzó a un emprendimiento como diseñador de páginas web dos meses antes de que el hackeo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) paralizara los servicios financieros y administrativos de esta institución, el 31 de mayo.

Este desamparadeño de 30 años está entre cientos que no pueden asegurarse como trabajadores independientes aunque quieran hacerlo. Es un trámite pendiente que no deja de agregar incertidumbre a cada uno de sus días porque hay clientes potenciales que le condicionan la firma de nuevos contratos al cumplimiento de ese requisito.

“Después de 13 años de trabajar como asalariado me lancé como trabajador independiente porque quiero montar mi propia empresa de diseño. Uno de los dos requisitos que piden para conformar una Pyme (pequeña y mediana empresa) es estar inscrito en Hacienda y estar asegurado con la CCSS. También asegurarme con el INS (Instituto Nacional de Seguros).

“Ya cumplí el primero, pero el segundo ha sido imposible porque cada vez que voy a la sucursal de la CCSS, en Desamparados, me dicen que no realizan el trámite debido al hackeo. Potenciales clientes en el extranjero no entienden por qué esto no se resuelve pronto por más que yo trato de explicarles cómo funcionan las cosas aquí”, comentó Martínez.

“Esto me preocupa. Voy para cuatro meses que no he cotizado nada a la seguridad social aunque me explicaron que una persona como yo cuenta hasta con seis meses de cobertura de seguro por si le pasa algo. Conozco a otros en la misma situación que ya están sobre el límite de los seis meses y están muy preocupados.

“Justamente hace un par de semanas tuve una gripe y acudí a la (clínica) Marcial Fallas (en Desamparados), y sí recibí el servicio sin problema pero me dijeron que llevara la última colilla de salario como respaldo”, comentó.

Martínez vive con su papá y una hermana. Los tres aportan ingresos para el mantenimiento de los gastos de la casa. “De momento no he perdido clientes pero está la inquietud constante”, reconoció.

En abril, Daniel Martínez Morúa, diseñador de páginas web de 30 años, decidió emprender su propio negocio. Aunque ha ido a la sucursal de la CCSS, en Desamparados, para cumplir con su aseguramiento como trabajador independiente, le dicen que el 'hackeo' aún no lo permite. (Cortesía )

El director del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), de la CCSS, Luis Rivera Cordero, confirmó que el aseguramiento en línea del trabajador independiente o asegurado voluntario todavía no está disponible. Esto lo dijo durante una sesión en vivo por el Facebook de la CCSS, el martes 5 de julio.

No obstante, aseguró Rivera, la facturación y pago para esta población sí está disponible por medio de la oficina virtual de la CCSS. Otros trámites que ya se pueden hacer incluyen, dijo, consultas de salarios y aportaciones, pasarse de una operadora de pensiones a otra, y emisión de reportes.

También la posibilidad de ver las incapacidades e incorporar la cuenta IBAN para el traslado de recursos, lo mismo que la posibilidad de asegurar a trabajadores domésticos. Está en proceso de habilitación el estudio de proyección para la pensión.

¿Y la atención médica?

Hay asegurados que también han manifestado dificultades para recibir atención médica por no estar inscritos. Sin embargo, tampoco les permiten realizar el trámite presencialmente en las sucursales por las dificultades que todavía presentan los sistemas informáticos para la verificación del estado de aseguramiento y realizar nuevos registros.

Lo anterior a pesar de lo que manifestaron autoridades de la CCSS el 6 de junio, al responder consultas de las personas en su página de Facebook:

“La Gerencia Financiera ha coordinado con la Gerencia Médica para que toda persona con una cita, procedimiento o cirugía programados se les atienda sin dificultad. Hasta hace poco, el personal de salud tenía acceso al sistema de validación de derechos donde se veía la situación de aseguramiento y si está o no al día, entre otra información.

Jennifer Cedeño, de 40 años, espera desde hace semanas el pago de su incapacidad. Vive en Los Ángeles de Cartago. (Cortesía )

“Como el sistema ya no está (por el hackeo), se ha ofrecido la posibilidad de que se atienda a la gente, incluso en emergencias, se levante un listado y cuando los sistemas se habiliten se corroborará la condición en que se atendió a la persona. Esta es la medida de contingencia para que en este momento la condición de aseguramiento no sea un obstáculo para el acceso a los servicios. La gente que ha ingresado nueva en estos días puede ir a los servicios de salud, se les van a otorgar y después la CCSS verificará los datos”, manifestó a inicios de junio el gerente financiero, Gustavo Picado Chacón.

Este mismo compromiso lo planteó un día después del hackeo a la CCSS, el 1.° de junio, cuando dijo: “Los funcionarios de la CCSS mantendrán un registro de estas atenciones y posterior al restablecimiento de los sistemas informáticos se verificará la condición de aseguramiento de las personas y se realizará la respectiva facturación a aquellos casos que por alguna condición particular lo requieran. La intención es que los asegurados se vean lo menos impactados posible dentro de las circunstancias que estamos viviendo”.

El pago de incapacidades por enfermedad y las licencias sigue siendo una de las piedras en el zapato de la CCSS desde el ciberataque. Aunque la institución ha dicho que ya se están pagando, diariamente, estos beneficios, decenas de asegurados afirman lo contrario.