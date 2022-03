Habitantes de la calle acuden a refugio en busca de abrigo

José Andrés Castillo Prado llegó antes de las 4 p. m., de este viernes, al Centro Dormitorio de la Municipalidad de San José, empujando la silla de ruedas en la cual traslada a su hijo José Andrés, de 30 años.

El adulto mayor lleva más de 10 años de vivir en la calle, pero esta era la primera vez que visitaba el centro, incluso, insistió, con una especie de pena, de que llegaron porque tenían hambre, pues el frío les ha impedido solicitar dinero en el bulevar de la avenida central.

"Siempre estamos frente a la tienda La Gloria, ahí pedimos caridad y, con eso, a veces, pagamos un cuartito de hotel, pero ahora con el frío no podemos salir porque él se enferma, entonces, la Policía nos dijo que viniéramos aquí", contó el hombre.

Según dijo, hace un año perdió a su esposa, quien también padecía distrofia y se mantuvo en la calle junto a ellos, desde que una llena les destruyó su casa en Pandora, en el Valle de la Estrella.

Ellos aprovecharon que a causa del empuje frío que afecta el país desde el miércoles, ese refugio en el centro de la capital mantiene sus puertas abiertas durante todo el día.

Ese lugar, con 102 camas, estuvo al tope la noche del jueves, luego de que dos habitantes de la calle perdieron la vida a causa de las bajas temperaturas.

Entre los que se quedaron fuera esa noche se repartieron 10 bolsas para dormir, además, a lo largo del día se entregaron cobijas, abrigos, medias y algo para comer a más de 70 personas.

También, se optó por trasladar otros 30 habitantes de la calle que por voluntad propia así lo pidieron, a albergues de Hogares Crea en Heredia y Alajuela. Ahí estarán hasta el domingo, cuando si lo desean, podrían ser llevados de vuelta a San José.

Marilyn Solano, encargada del albergue, explicó cómo es el proceso para ingresar a dormir al lugar:

A las 4 p. m., ingresan las personas que no pudieron entrar, a las 5 p. m. se da prioridad a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres y, a las 6 p. m., se entregan las fichas entre quienes estén en la fila exterior, para saber cuántas personas hay versus la cantidad de camas que aún quedan disponibles.

"Si, por ejemplo, hay 70 personas afuera y quedan 40 camas, cada persona que llega hasta la puerta debe sacar una ficha de una bolsa, donde hay fichas negras o amarillas, si saca una amarilla ingresa, si saca una negra recibe un papel que le permitirá entrar el día siguiente, a las 4 p. m. (en el primer grupo que es para quienes no pudieron entrar el día anterior).

Frío que cala los huesos

Eloy Simpson tiene 68 años y una enfermedad reumática que empeora con el frío. También tiene problemas de la vista y un malestar en un costado del tórax y secuelas de un derrame cerebral, que le impiden trabajar.

"Es que con este frío viera cómo me duelen las piernas, yo no me quedo en la calle, trato de venir a dormir aquí siempre y ahora con el frío me vine antes"

Dice que durante el día prefiere ir a pasear al parque de Heredia, pues en San José hay mucha "corrupción", pero cuando cae la tarde es de los primeros en procurar un espacio en el Dormitorio.

Así ha sido desde que abrió el Dormitorio, antes estuvo en un albergue de Hogares Crea. Ahí llegó procedente de Limón, donde solía trabajar en barcos.

Eduardo Brenes, tiene 32 años y apenas 22 días de vivir en la calle, y asegura que nunca se imaginó lo "duro" que podría ser.

"Había estado en la calle, pero esta vez es mucho más duro porque yo no soy de aquí. Con este frío, uno no puede ni dormir, estos días solo me la jugué con el abrigo, hoy (ayer) vine a ver si me regalan una ropita, ahora voy a intentar venir a hacer la filita para ver si entro a dormir aquí", relató el hombre, quien es oriundo de Guápiles.

Ayudas

Al costado sur del parque de la Merced se instaló el bus de Chepe se Baña, iniciativa que procura ayudar a la población de la calle.

A un lado de un bus, en un kiosco, se recolectan abrigos, ropa y cobijas.

Mauricio Villalobos, coordinador de esta iniciativa, explicó que la idea es ofrecer en medio de este fenómeno natural, una ducha caliente, ropa cálida y un café a quienes lo necesiten.

Por eso, se mantendrán en esa zona durante todo el fin de semana e incluso recorrerán las calles por la noche.

De vuelta en el refugio de la Municipalidad, también la voluntad de los ciudadanos se hizo sentir.

Un arroz cantonés que sirvió de almuerzo para quienes se quedaron durante el día, una dotación de cobijas que llevó una vecina de Escazú y tampoco faltaron quienes se acercaron a ofrecer la ayuda más genuina: sus manos.

Alimentos preparados, cobijas, zapatos, medias y toda clase de ropa abrigada es de lo que más se requiere en estos sitios, según sus coordinadores.

La Comisión Nacional de Emergencias también anunció que entregaría suministros para la población en abandono y vulnerabilidad.

El presidente de esa entidad, Iván Brenes, dijo que se está trabajando en conjunto con la Municipalidad de San José y la comisión mixta de atención a las personas en situación de indigencia para prestar ayuda.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la afectación del empuje frío se mantendrá hasta el domingo, con temperaturas mínimas de 10° grados en zonas como Cartago, 17° en San José, 16° en Heredia y 19° en Alajuela y Limón.