“Sí quisiera ser muy enfático: nosotros como patrocinador no tenemos acceso a los datos de los pacientes. No lo tenemos, no lo tuvimos, no lo buscamos. Un estudio clínico se basa en un protocolo de investigación, el mismo protocolo de investigación que se le presentó al Conis y al CEC, es el mismo que se presentó en Estados Unidos, en España y así en todos los países participantes. En dicho protocolo, se define la estrategia de reclutamiento: cuáles son los pacientes y el perfil de quienes pueden ingresar al estudio. El equipo investigador es el responsable de implementar el reclutamiento no el patrocinador; esto es muy importante aclararlo. En ese contexto, hemos seguido las normas nacionales e internacionales y comunicado a través de los entes del país”.