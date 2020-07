― Porque no cumple el cien por ciento de las especificaciones técnicas. En todos los productos hay especificaciones del producto y del etiquetado. Este no cumple con las especificaciones del etiquetado y puede generar confusión en los usuarios. Además, no fue lo que se pactó con el proveedor. Así que se hizo un reclamo de calidad y una solicitud de reemplazo del producto.