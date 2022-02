Funcionario de CCSS acumuló ausencias injustificadas durante 19 meses

El funcionario separado ingresó a la CCSS en 1993 y trabajaba para la Gerencia de Pensiones desde 1996. (Rafael Pacheco Granados)

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) requirió casi dos años para despedir sin responsabilidad patronal a un funcionario de la Gerencia de Pensiones, quien acumuló ausencias injustificadas durante 19 meses y llegó a faltar al trabajo hasta por un mes seguido.

El trabajador, de apellido Guevara, reiteradamente justificaba sus ausencias con una supuesta incapacidad, aunque nunca presentaba el documento necesario para corroborar esa situación. La primera vez que ocurrió fue en marzo de 2020. Según Rebeca Watson, jefa del Área Administrativa de la Gerencia de Pensiones, en esa ocasión el trabajador, de 49 años, faltó por aproximadamente un mes, razón por la cual la entidad le abrió a Guevara un procedimiento disciplinario el 4 de junio de ese mismo año.

Sin embargo, entre 2020 y 2021, el empleado acumuló 12 procesos administrativos por ausencias injustificadas, algunas por 15 días. Finalmente fue despedido sin responsabilidad patronal el 12 de noviembre de 2021, por medio de la acción de personal N°ACC-N°461685-2021.

De los 12 procedimientos, cuatro fueron abiertos en 2020 y ocho en 2021. En algunas causas también le achacaron faltas como omisión de instrucciones dadas por su jefatura y uso diario de dispositivos de audio y video.

En una entrevista realizada el lunes anterior, la Gerencia de Pensiones y la Dirección Jurídica de la CCSS fueron incapaces de precisar la cantidad total de días que Guevara faltó al trabajo y las cifras pagadas por concepto de salarios durante los periodos de ausencias. Esas dependencias se comprometieron a enviar esos datos posteriormente, pero al cierre de esta información no habían sido remitidos.

¿Por qué la jefatura de Guevara no pidió el comprobante de incapacidad través de un correo electrónico u otro medio? ¿Por qué esperó hasta un mes para solicitarlo? Watson dijo que no lo hizo porque aplicó el principio de buena fe. Sin embargo, eso le permitió al empleado público recibir su salario completo pese al abandono de labores. La Nación le pidió a Watson una entrevista sobre este tema, pero se negó.

Willy Vega, abogado de la CCSS, dijo que realizan gestiones para recuperar las sumas pagadas al funcionario de manera incorrecta, pero reconoció que será difícil recobrar ese dinero. “Hemos hecho un estudio para ver si este señor está trabajando en otro lado y no tiene otro patrono, así que la recuperación yo creo que va a estar un poco complicada”, declaró.

Por su parte, Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, afirmó que deberán analizar si existen bienes a nombre de Guevara para reclamar los salarios pagados de forma errónea. Añadió que la ciudadanía debe comprender que los procesos de despido en el sector público requieren tiempo y cumplir con una serie de etapas.

“Esto tiene un tiempo, no es ‘equis funcionario faltó tal día y al día siguiente ya está el procedimiento listo y se puede proceder con el despido’, sino que la persona se reintegra y mientras el proceso administrativo avanza puede seguir laborando, se defenderá en el proceso, dirá por qué faltó y aportará sus pruebas (...) En este caso, el funcionario regresaba a sus labores, pero en ese mismo mes volvía a tener otras ausencias, eso provocaba que se le tuviera que hacer un control de asistencia al mes siguiente y se le abriera otro procedimiento”, subrayó Barrantes.

El gerente aclaró que el funcionario despedido no hacía teletrabajo por las características de su puesto. Asimismo, aseguró no tener elementos para abrir un proceso disciplinario contra la jefatura de Guevara por el pago de salarios de manera incorrecta o no solicitar los comprobantes de incapacidad a tiempo.

“Por lo menos hasta este momento, no tengo elementos para iniciarlo, si hay alguna situación que lo amerite, ella (Watson) tiene su respectiva jefatura y se le pediría a esa jefatura que tome las acciones correspondientes”, comentó Barrantes.

Intentó volver

Vega manifestó que el hombre, luego de ser despedido sin responsabilidad patronal, el 12 de noviembre de 2021, presentó un reclamo ante el Tribunal Contencioso Administrativo para ser reinstalado en su cargo a través de una medida cautelar.

“Ya esa medida cautelar fue resuelta, le fue rechazada debido al análisis que se hizo de los presupuestos (...) Él solicitó la medida cautelar aproximadamente dos meses después de que se aplicó el despido, ese procedimiento está totalmente finalizado”, declaró el abogado.

Guevara ingresó a la CCSS el 6 de setiembre de 1993 y pasó a trabajar en una plaza administrativa en propiedad en la Gerencia de Pensiones el 30 de marzo de 1996; acumuló un total de 28 años en la entidad.

“La Administración no puede soportar este tipo de ausentismo”, concluyó el abogado de la CCSS.