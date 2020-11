“En su momento, había incertidumbre sobre cómo iba a evolucionar un embarazo en la pandemia, si había riesgo de efectos secundarios o malformaciones, eso no se sabía y ahora parece que el coronavirus no es un factor que genere malformaciones, todo eso ha motivado a que los centros de fecundación in vitro sigan abiertos”, añadió Barrantes.