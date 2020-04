“El que crea que esto se puede pedir con anticipación o por barco porque no hay congestión en los puertos de China o del mundo, no está viviendo la vida real. El ‘justo a tiempo’ no existe; hay que operar con la realidad que tenemos. En tiempos normales, no iríamos a recoger material en aviones en China pero este material es esencial para proteger a los que nos protegen. Es nuestro deber protegerlos con el equipo que se requiere, en el tiempo que se requiere”, reiteró el funcionario.