“Los médicos ya no socializamos como antes después de una larga faena, simplemente vamos a lo que vamos y al final cada uno a sus respectivas casas. Llevamos dos semanas de no ver en persona a nuestros pacientes en los consultorios, no hay contacto personal, todo ha sido remplazado por “visitas virtuales“ por medio de vídeo (Zoom) o teléfono. Estamos educando a los pacientes para no ir a Emergencias de los hospitales, a menos que sea de vida o muerte, debido a la alta probabilidad de contagio", señaló.