“Ya sabemos que con la danza, tenemos que ir tratando cada vez que haya más sectores que puedan tener su apertura, pero siempre y cuando no tengamos ese riesgo tan claro y tan inminente de un crecimiento que puedan convertirse en un claro atentado de que la gente empiece a fallecer no por covid, sino porque no hay unidades de cuidados intensivos para atenderlos”, advirtió.